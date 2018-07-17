Внедорожники «УАЗ» прибавили в цене

Недавно аналитическое агентство проводило мониторинг цен на новые автомобили России. После этого исследования эксперты пришли к выводу, что сразу внедорожники «УАЗ» сразу в трех вариациях поднялись в цене.

Изменения коснулись автомобилей «Хантер», «Патриот» и «Пикап». В среднем цена поднялась от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

Больше всего повезло «Хантеру». Он подорожал всего на 10 тысяч рублей. Теперь его цена составляет 654 тысячи 900 рублей. Но если выбирать версию с блокировкой дифференциала, то за нее придется отдать уже 692 тысячи 800 рублей.

УАЗ «Патриот» прибавил в цене 12,5-20 тысяч рублей. Самая дешевая его комплектация «Классик» теперь стоит 731 тысячу 500 рублей. А самая дорогая «Максимум» - 1 миллион 19 тысяч рублей. Спецверсии «Патриота» «Экспедиционная» так и осталась – 1 миллион 39 тысяч 900 рублей, а «Футбольная» - 995 тысяч рублей.

«Пикап» теперь стоит на 25 тысяч рублей дороже в комплектациях «Престиж» и «Максимум». Теперь они стоят 1 миллион 30 тысяч и 1 миллион 100 тысяч рублей.

В прошлый раз внедорожники «УАЗ» дорожали в прошлом месяце. Тогда их цена поднялась на 10-18,5 тысяч рублей. Однако продажи их падают. Так, в первом полугодии текущего года было продано 17 тысяч 535 автомобилей, а это на 5% меньше, чем в прошлом году.