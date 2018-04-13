В Воронеже брошенные автомобили будут принудительно эвакуированы

Управление административно-технического контроля Воронежа будет исследовать автомобили, брошенные на улицах города. Если владелец машины не объявляются, ее принудительно переместят на специальные стоянки.

Таких автомобилей в городе около 500. Уже прошли обследование 395 автомобилей. А к концу сентября планируется вывезти около 70 транспортных средств.

Об автомобильном хламе информация поступает от местных жителей, районных управ, различных общественных организаций. Как только о таком автомобиле становится известно, сотрудники административно-технического контроля выезжают на место для обследования объекта. Если видно, что автомобилем пользуются и, возможно, владелец скоро объявится, на лобовом стекле разместят предупреждение. Если же автомобиль действительно брошен, то, в первую очередь, специалисты попробуют разыскать владельца. Если им это удастся, то ему будет отправлена заказным письмом копия уведомления о необходимости перемещения транспортного средства на стоянку. Если через две недели после отправки письма или два месяца после составления уведомления никто не объявится, автомобиль отвозят на стоянку. В случае, если после отправки машины на стоянку объявляется хозяин, ему придется заполнить некоторые документы, а также заплатить за транспортировку и хранение автомобиля.