Обновленный Foton Tunland появится на авторынке России в этом году

Обновленный пикап Foton Tunland появится на авторынке России уже до конца года, сообщают представители компании. Бренд также намерен наладить серийное производство модели в стране.

Обновленный Foton Tunland получил ряд значительных внешних доработок. В частности изменилось очертание фар и противотуманок, радиаторная решетка получила новый дизайн. Колесные арки оснастили пластиковыми расширителями, диски получили новое исполнение, а боковые зеркала новый дизайн.

В салоне обновленного пикапа Foton Tunland установлен мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, а эргономика водительского кресла была полностью переоборудована. На данный момент новинка проходит сертификацию в РФ, а компания готовится к старту производства. Другие подробности и стоимость обновленного пикапа сообщат осенью 2018 года.