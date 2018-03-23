Полноприводный седан Genesis G70 стал хитом бренда в РФ

В июне текущего года корейский премиальный бренд Genesis, входящий в структуру компании Hyundai, реализовал в России 183 своих авто. Это на 20% ниже результатов годичной давности.

Хитом продаж южнокорейской марки считается полноприводный седан Genesis G70, реализованный в прошлом месяце 2018 года в количестве 76 экземпляров. Новинка вышла на российский авторынок три месяца назад и предлагается отечественным автомобилистам с 2-литровым двигателем, генерирующим 197 и 247 «лошадок». Автомобиль стоит от 1 949 000 рублей.

Сообщается, что в России люксовая марка кроме Genesis G70, представлена еще седанами Genesis G80 и Genesis G90. Как отмечает ряд экспертов, снижение популярности автомобилей Genesis обусловлено повышенными ценами на продукцию бренда. К примеру, дешевле можно приобрести BMW 3 Series в стандартном варианте исполнения и менее мощным агрегатом.