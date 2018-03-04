Honda разработала обновление для кроссовера Pilot

Японская компания Honda разработала обновление для восьмиместного кроссовера Pilot 2019 модельного года. Новинка уже доступна у официальных представителей японского автопроизводителя в США.

Компания Honda выпустила пресс-релиз об обновленном Pilot. Honda Pilot 2019 модельного года получил переработанные бампера, модернизированную радиаторную решетку, новый рисунок задних фонарей, светодиодное исполнение передних фар в секциях, которые повторяют дизайнерское решение Acura MDX, а также новый вид колесных дисков на 18 и 20 дюймов.

В США обновленный кроссовер Honda Pilot оснащен двигателем V6 объемом 3.5 литра с отдачей в 284 «лошади» при моменте силы в 355 Нм. В паре предлагают АКПП на шесть или девять скоростей. Девятискоростной «автомат» усовершенствовали, благодаря новому ПО он переключается на вторую скорость во время плавного старта или режима «снег». Также обновленная модель получила другие алгоритмы работы «старт-стоп» и климат-контроля.

В списке оснащения Honda Pilot 2019 модельного года числится комплекс систем безопасности Honda Sensing (предотвращение фронтальных столкновений, контроль полосы, адаптивный круиз-контроль и ограничение выезда за пределы дороги), приборная панель на семь дюймов, комплекс мультимедиа Display Audio с тачскрином на восемь дюймов и функцию CabinControl, позволяющую контролировать ряд функций смартфоном.