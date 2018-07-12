Французы обновили хэтчбек Renault за 240 000 рублей

На просторах интернета появились фотографии обновленного французского бюджетного хэтчбека Renault Kwid. Новинка обзавелась переработанным внешним оформлением и обширным функциональным списком.

Renault Kwid является дешевой машиной, за которую придется выложить около 240 000 рублей. Авто пользуется хорошей востребованности, и в ближайшее время появится обновленная версия, о чем свидетельствуют шпионские фотоснимки, на которых хэтчбек находится на стоянке рядом с автоцентром.

В основу хэтчбека Renault Kwid легла архитектура MF-A, а сам автомобиль предназначен для индийских и южноамериканских автомобилистов, но обновленный хэтчбек ориентирован пока только на Индию. Рестайлинговое авто обустроили пересмотренной радиаторной решеткой с хромированными акцентами и крупной эмблемой бренда. Небольшие изменения затронули передний бампер, а интерьер машины получил хромированные ручки дверей. Задним пассажирам доступна 12-вольтовая розетка, а мультимедийный центр отныне работает в паре с камерой заднего обзора.

Технические параметры обновленного Renault Kwid не перетерпели изменений. Подкапотное пространство автомобиля занимают 0,8- и 1-литровые агрегаты с производительностью в 54 и 64 «лошадки». Оба мотора приводятся в действие 5-ступенчатой «механикой» и «роботом».