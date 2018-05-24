Рассекречен серийный седан Hyundai Lafesta

В интернете появились фотографии серийного седана Hyundai Lafesta. Концептуальная версия машины дебютировала прошлой весной на мотор-шоу в Пекине, и позиционируется как транспорт для молодых водителей.

Фотографии товарного варианта Hyundai Lafesta появились в базе Минпрома КНР, после чего их «слили» в интернет. Впервые публика увидела этот седан в Пекине весной нынешнего года на автосалоне, когда машину показали как шоу-кар.

Фотографии из базы китайского Минпрома указывают на то, что серийный седан Hyundai Lafesta внешне повторяет свой концепт. Товарная версия машины выйдет на рынок в двух вариациях: первая получила радиаторную решетку с горизонтальными планками и спрятанным выхлопным патрубком; вторая версия автомобиля будет предлагаться с ячеистой решеткой радиатора и двумя видимыми выхлопными патрубками.

По некоторым данным, основой для Hyundai Lafesta послужило шасси модели Elantra. Новый седан получил габариты 4660х1790х1425 мм при колесной базе в 2700 мм. Машина длиннее на 50 мм, на 10 мм уже и на 25 мм ниже своего «донора».

Hyundai Lafesta будет оснащаться бензиновыми турбированными «четверками» T-GDI 1.6 отдачей 190 и 204 л.с., а также агрегатом T-GDI 1.4 тягой 140 л.с. Для моторов предусмотрена 7-РКПП.

Седан Hyundai Lafesta создавался для рынка КНР. Машина станет на конвейер СП Beijing Hyundai в Чунцине. Реализация модели начнется будущей осенью.