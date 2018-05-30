Subaru Legacy нового поколения тестируют около Детройта

В настоящее время проводят тесты Subaru Legacу на трассах, расположенных неподалеку от Детройта. Шпионам удалось засечь автомобиль и сделать его снимки, которые уже попали в сеть.

Судя по полученным фотографиям новая версия Subaru Legacy не сильно будет отличаться т прошлых поколений. У него лишь изменится решетка радиатора, оптика и форма багажника. Также автомобиль обзаведется новой выхлопной системой и бамперами.

Седан построен на платформе Subaru Global Platform, которая уже стоит на Ascent, Impreza, Forester и Crosstrek. Под капотом расположился четырехцилиндровый двигатель на 2,5 литра, также будет доступна версия с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, а еще возможен вариант с 2,4-литровымдвигатель, который выдает мощность в 290 лошадиных сил. По полученным данным, Subaru Legacy нового поколения поступит в продажу в начале 2019 года.