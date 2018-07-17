22 автомобильных бренда повысило цены на свою продукцию

«АВТОСТАТ» недавно проследило, как за месяц менялись цены на автомобили на рынке России. Оказалось, что целых 22 автокомпании решили пересмотреть цены на свою продукцию.

Как показали исследования, практически все компании решили поднять стоимость на автомобили SUV-сегмента. Американская компания Chevrolet представил свои Tahoe (+ 50000 рублей) и Niva (+ 15-17 тысяч рублей) уже в новой стоимости. В Китае Geely прибавила к стоимости Atlas около 20 тысяч рублей. Популярная азиатская компания Lexus пересмотрела цены на NX200, NX300 и NX300Hybrid и добавила по 51-74 тысячи рублей.

Это же коснулось и европейских брендов. Кроссоверы Peugeot подорожали на 26-40 тысяч рублей. А за Skoda Kodiaq теперь придется выложить на 50 000 рублей больше. Целый три компании Германии завысила цены на свою продукцию. Так, BMW хочет получить лишние 40-140 тысяч рублей с каждого автомобиля, Mercedes-Benz – 30-130 тысяч, а SMART – всего 30-40 тысяч рублей.

Автокомпания Volkswagen тоже не осталась в стороне и подняла цены на свои внедорожники, а также на фургон Caddy.