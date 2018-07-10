Рассекречена внешность нового кроссовера Volkswagen Tayron

Пресс-служба немецкой автокомпании Volkswagen опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Tayron. Производство автомобиля уже запустили в Китае.

Volkswagen наладила производство своего кроссовера на предприятии, являющимся собственностью как FAW, так и Volkswagen в Китае. Судя по выложенным снимкам, Volkswagen Tayron будут ыпускать в модификации R-Line. В модельном ряду компании новинка займет место, которое на ступень ниже флагманского внедорожника Volkswagen Teramont.





Под капотом расположили двигатель на 2,0 литра с мощность в 186 или 220 лошадиных сил. Работу двигатель осуществляет в паре с 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Также покупателям будут предоставлен выбор автомобиля с передним либо полным фирменным приводом.

В базовом исполнении Volkswagen Tayron будут доступны такие функции, как круиз-контроль, система, распознающая дорожные знаки, климат-контроль, виртуальная приборная панель, системы стабилизации и предотвращения столкновений.