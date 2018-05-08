Продажи Mazda в России выросли в июне на 15%

В России зафиксирован рост проса на автомобили японской марки Mazda. За июнь продажи этого бренда в РФ выросла на 15%, и эксперты полагают, что по итогам всего года продукция компании тоже покажет положительный тренд продаж в стране.

Отечественные аналитики установили, что за июнь текущего года на автомобилях марки Mazda свой выбор остановили 2 624 жителя России. Это на 15% больше, чем за этот же месяц минувшего года.

За первые шесть месяцев дилеры Mazda реализовали в России 14 262 автомобиля. Данный показатель превышает прошлогодний результат на 29%. По итогам июня рыночная доля японской марки выросла в РФ с 1,5 до 1,7% в годовом сравнении, на что обращает внимание АЕБ.

Самой востребованной моделью бренда в России является Mazda CX-5. В прошлом месяце этот кроссовер разошелся по стране тиражом в 1 761 экземпляр, что на 1% больше, чем годом ранее. За первое полугодия модель продана в РФ в количестве 10 219 единиц с «плюсом» в 27%.

Эксперты полагают, что в нынешнем году продажи Mazda в России покажут «плюс» в 15-20%. Зимой японцы пополнили список выпускаемых в РФ моделей семиместным кроссовером CX-9. Машина стала на конвейер завода «Мазда Солерс». Также в стране выпускаются паркетник CX-5 и седан Mazda 6.