В РФ выросли цены на внедорожники Chevrolet Niva

Аналитическое агентство, промониторив цены на автомобили за последний месяц, пришло к выводу, что цены на внедорожники Chevrolet Niva существенно изменились. В среднем, они выросли на 15-17 тысяч рублей.

Подорожание коснулось автомобилей во всех комплектациях. Итак, на данный момент самым дешевым является внедорожник Chevrolet Niva в комплектации L. Этот автомобиль, оснащенный полным приводом, механической трансмиссией и 1,7-литровым двигателем, мощностью в 80 лошадиных сил. На этот автомобиль в этом месяце установили ценник в 623 тысячи рублей, что на 15 тысяч рублей выше его стоимости в прошлом месяце.

Самым дорогим остается внедорожник в топовой комплектации LE+. Сегодня он прибавил в цене 17 тысяч рублей и стоит теперь 770 тысяч 500 рублей. Стоит также отметить, что на российский рынок опять выходит Chevrolet Niva в комплектации SE. Из дилерских центров он исчез еще в мае текущего года. Это единственный автомобиль, который не только не подорожал, но еще и сбросил в цене. Теперь за него придется заплатить всего 760 тысяч рублей, что на 10 тысяч 900 рублей меньше, чем было в мае.