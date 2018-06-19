В Тольятти тестируют новый универсал LADA Granta

На дорогах Тольятти шпионы заметили закамуфлированный прототип, внешне очень похожий на универсал LADA Kalina. Существует вероятность, что такое же оформление получит и универсал LADA Granta.

Новый универсал LADA Granta планируют продемонстрировать в рамках Московского автосалона, который откроет свои двери в августе 2018 года. На просторах интернета появились фотографии, которые дают некоторое представление о новом российском универсале.

При просмотре опубликованных в сети фотоснимков можно заключить, что задняя часть авто не подверглась радикальным изменениям и подобна задней половине LADA Kalina в кузове универсал. А передняя часть имеет сходства с приподнятым хэтчбеком LADA Xray и линейкой LADA Vesta. По всей видимости в обозримом будущем все ожидаемые модели бренда LADA получат такой фирменный и стильный внешний дизайн.