Обновленный кроссовер Porsche Macan дебютирует в конце июля

Немецкая автомобилестроительная компания Porsche, входящая в структуру автоконцерна Volkswagen, собирается представить свой рестайлинговый кроссовер Porsche Macan. В пресс-центре бренда сообщили, что дебют новинки должен состояться к концу июля 2018 года.

Первоначально обновленный Porsche Macan приедет в Китай. Представители компании рассказали, каким испытаниям подвергалась машина на специальном полигоне в Южной Африке.

Более детальная информация об обновленном Porsche Macan пока засекречена, но просмотрев шпионские фотоснимки становится ясно, что кроссовер Porsche Macan несущественно изменился. Автомобиль снабдили переработанным передним бампером и фарами головного света, которые объединились с задними фонарями светоотражающей планкой. Салон обновленного Porsche Macan обзавелся гигантским сенсорным экраном мультимедийной установки и переделанной передней панелью.

Под капотом новинки разместят 6-цилиндровые двигатели объемом 2,9 и 3,0 литра с производительностью от 300 до 434 лошадиных сил. Вероятно, обновленный Porsche Macan получит гибридную установку, которую инженеры возьмут от Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Стоимость новинки пока остается тайной.