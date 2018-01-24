В сети рассекретили новое кросс-купе Skoda Kodiaq GT

Чешский бренд Skoda, входящий в структуру концерна Volkswagen, готовится представить серийное исполнение своего кросс-купе Skoda Kodiaq GT. Недавно на просторах интернета обнародовали официальные фотографии новинки.

Оформление передней части нового Skoda Kodiaq GT практически повторяет дизайн базового Skoda Kodiaq, кроме немного измененного бампера. Задняя часть кроссовера подверглась существенным изменениям. Отмечается, что изменилась линия наклона крыши, авто обзавелось пересмотренными задними осветителями, переработанным задним бампером и надписью «Skoda» на двери багажного отсека.

Размеры нового Skoda Kodiaq GT составят 4634X1883X1649 мм, а величина колесной базы равняется 2 791 миллиметр. Новинка получила салон, рассчитанный на пятерых человек.

Подкапотное пространство купеобразного Skoda Kodiaq займет 2-литровый бензиновый агрегат с мощностью 186 и 220 «лошадок». Двигатель приводится в действие роботизированной КПП DSG7 с системами полного и переднего привода. На китайском рынке новинка появится осенью 2018 года, а его тестовая сборка осуществляется на заводе СП SAIC и Volkswagen.