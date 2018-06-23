Преемник Lamborghini Aventador получит гибридную установку на базе V12‍

Новый итальянский суперкар Lamborghini, который заменит в модельной линейке Lamborghini Aventador, обзаведется гибридной установкой. Такой информацией поделился с журналистами глава правления премиального бренда Стефано Доменикали.

По словам топ-менеджера, у новинки останется 12-цилиндровый агрегат с отдачей в 740 «лошадок», но еще добавится и полностью электрический двигатель, что даст возможность повысить производительность машин Lamborghini. Интересно, что гибридом станет и новый Lamborghini Huracan, но только с 10-цилиндровым мотором. Внедрение гибридных установок позволит компании сохранить традиционные ДВС при уменьшенных показателях выбросов вредных веществ на фоне ужесточения экологических норм.

Преемник Lamborghini Aventador выйдет на рынок после 2020 года, а до этого компания выпустит еще Lamborghini Superveloce Jota, который должен поставить новый рекорд скорости на немецкой трассе Нюрбургринг. Недавно появилась инсайдерская информация о закрытой презентации первого гибридного гиперкара Lamobrghini, который получил дизайн от прототипа Terzo Millennio и ценник в 2 500 000 долларов.