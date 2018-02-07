Hyundai тестирует восьмое поколение седана Hyundai Sonata

Автомобильные папарацци запечатлели на тестах седан Hyundai Sonata нового поколения. Ожидается, что машину представят в начале 2019 года.

Шпионские фотографии нового Hyundai Sonata показал корейский блог Bobaedream. По словам местных читателей ресурса, восьмое поколение автомобиля числится под внутризаводским индексом DN8. На снимках машина запечатлена в камуфляже.

По некоторым данным, следующий Hyundai Sonata дебютирует в марте 2019 года. Как будет выглядеть новый автомобиль, пока не ясно. По мнению некоторых специалистов, экстерьер машины будет напоминать концепт Hyundai Le Fil Rouge, представленный весной в Женеве.

Седьмое поколение Hyundai Sonata выпускается с 2014 года. В 2017 году корейцы сделали обновление для модели, наделив ее новыми бамперами, оптикой, решеткой радиатора, рулевым колесом и восьмидиапазонной АКПП. После обновления седан Hyundai Sonata появился на внутреннем рынке в марте 2017 года. Прошлым летом автомобиль добрался до американского потребителя, а осенью его продажи возобновились в России.

Четыре года назад Hyundai i40 вытеснил модель Sonata с российского рынка. Однако продажи «сороковок» не удовлетворили корейцев, после чего они возвратили в РФ «Сонату» в обновленной версии.