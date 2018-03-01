Белоснежный лимузин Mega Hummer на 25 мест замечен в Воронеже

На городских дорогах воронежцы заметили довольно необычный автомобиль. Лимузин-внедорожник привлек внимание горожан.

На страницах одного из воронежских сообществ в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии белоснежного лимузина Mega Hummer, украшенного свадебной атрибутикой. Интересно, что горожане не сразу узнали легендарный автомобиль и попросили в комментариях назвать марку необычного транспортного средства.

Отметим, что Mega Hummer построен на базе знаменитого внедорожника и имеет салон, рассчитанный на 25 человек. Длина лимузина составляет 25 метров, а высота потолка достигает 180 сантиметров, благодаря чему в салоне можно стоять в полный рост.

На сегодняшний день в России насчитывается всего несколько десятков таких автомобилей. Стоимость аренды Mega Hummer может достигать 5 тысяч рублей в час.