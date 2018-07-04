В качестве свадебного транспорта омские молодожены выбрали автомобили для дальнобойщиков

Время дорогих лимузинов, пафосных автомобилей, как и традиционных свадеб уже в прошлом. Невесты всё реже предпочитают традиционные белые платья. Молодожены уже не делают акцент на традициях, главный критерий, чтобы были довольны гости и будущие супруги, и, конечно же, чем больше внимания, тем лучше.

Жители Омска стали свидетелями необычной свадьбы: молодые супруги и их гости передвигались на машинах для дальнобойщиков. Автомобили таких размеров, да ещё и необычно украшенные шариками, ленточками, игрушками, сложно не заметить. Транспорт, движущийся навстречу свадебным автомобилям, приветствовал новоиспеченных супругов. Позже в сети водители отметили, что транспорт выбран подходящий для местных дорог. Жители Омска пытаются угадать, кем работают супруги, самым популярным предположением стало то, что пара как-то связанна с большегрузным транспортом. Интересно посмотреть какое место для празднования торжества выбрали оригинальные молодожены.