Составлен ТОП-10 популярнейших на Северном Кавказе автомобилей с пробегом

Жители Северо-Кавказского федерального округа с января по май нынешнего года приобрели 137 700 подержанных легковых машин, что на 9% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

На Северном Кавказе по традиции наибольшей популярностью на вторичном авторынке пользуются машины LADA. Российская марка занимает свыше 50% от всего объёма продаж автомобилей с пробегом в регионе.

Первое место по уровню спроса занял седан LADA Priora, который по итогам отчётных месяцев разошёлся тиражом в 17 100 экземпляров (+13%). На второй строчке оказался хэтчбек LADA 2114, чьи продажи выросли на 5% или до 8 000 авто. Замыкает «тройку» лидеров вторичного рынка Северного Кавказа LADA Granta с результатом в 6 300 перепроданных машин, что на 27% больше, чем годом ранее.

Первая половина рейтинга также представлена LADA2107 (5 600 ед.; -5%) и LADA 2110 (5 100 ед.; +4%). В ТОП-10 популярнейших в СКФО «легковушек» с пробегом попали также Toyota Camry (4 200 ед.; +8%), Ford Focus (3 800 ед.; +26%), LADA 21099 (3 500 ед.; -5%), LADA 2109 (3 000 ед.; -7%) и хэтчбек LADA Priora (3 000 ед.; +5%).