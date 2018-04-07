У KIA Stinger выявили проблемы с лакокрасочным покрытием

Поступила официальная информация, в которой говорится, что у компании Kia появились проблемы с автомобилями Stinger. Это касается моделей в оттенке Sunset Yellow, так как, по всей вероятности, покрытие у них некачественное и из-за этого могут появиться серьезные проблемы.

Стало известно, что лакокрасочное покрытие Kia Stinger в оттенке Sunset Yellow не самого высшего качества, что может привести к преждевременному разрушению краски. Компания предположила, что все дело в масле, входящим в его состав.

В США было продано уже около 400 автомобилей в этом цвете. В настоящее время приобрести Kia Stinger в оттенке Sunset Yellow невозможно. Даже на официальном сайте компании автомобиль в этом цвете недоступен.

Kia сообщила, что она уже связалась со всеми владельцами распроданных автомобилей. Им всем бесплатно заменят покрытие, а также предоставят пожизненную гарантию на покрытие автомобиля. Это является свидетельством того, насколько компания ценит своих клиентов.

С аналогичной проблемой Kia столкнулась на австралийском авторынке. Там уже было продано 50 автомобилей.