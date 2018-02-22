Эксперты назвали четыре самых лучших японских двигателя

Двигатель является важнейшей составляющей любого автомобиля. Автоэксперты решили проанализировать все двигатели и назвать самые лучшие. В этот раз исследованию поддалась продукция японских компаний.

Итак, двигатель Honda K20 VTEC считается одним из самых лучших на японском рынке. Раньше он устанавливался на Honda Civic Type-R. Этот 2,0-литровый двигатель способен вырабатывать мощность в 225 лошадиных сил. Сейчас его можно увидеть на автомобилях Lotus Elise, а также на отечественной LADA.

Не хуже двигатель Nissan SR20VET. Его мощность составляет 276 лошадиных сил, однако тюнеры могут выжать из него мощность и повыше.

Мотор Toyota 2JZ-GTE применяют в производстве немалого количества автомобилей. Некоторые производили умудрялись выжимать из него до 1000 лошадиных сил.

Нельзя не отметить силовой агрегат Toyota 3S-GTE. Он является совместной разработкой Yamaha и Toyota 3UZ-FE. Этот двигатель применяют в производстве автомобилей компании Lexus.