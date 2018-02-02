Datsun презентовала раллийную версию кроссовера Datsun Cross Rally

Недавно автокомпания Datsun показала свой кроссовер Datsun Cross в раллийной версии Rally. Однако производители сообщили, что этот автомобиль не будет принимать участие в гонках, его будут использовать лишь в различных маркетинговых акциях.

От обычной версии раллийный внедорожник отличается как внешним оформлением, так и техническим оснащением. Производитель увеличил брызговики, задний спойлер, поставил специальный аэродинамический обвес, а также сделал эксклюзивное оформление кузова. В глаза сразу бросается новая радиаторная решетка и круглые светодиодные прожекторы, являющиеся дополнительной оптикой. Размеры Datsun Cross Rally сохранил прежние.

Под капотом у кроссовера расположился двигатель на 1,2 литра, мощность которого составляет 78 лошадиных сил. Двигатель выполняет свою работу совместно с вариатор CVT. У автомобиля привод представлен только передний.

Так как Datsun Cross Rally построен на одной базе с обычным кроссовером, он сохранил 16-дюймовые диски, кондиционер, мультимедийную систему, а также возможность запуска авто с кнопки.