Эксперты рассказали, как россияне готовят машины к путешествиям

Россияне дождались поры отпусков, и планируют свой отдых. Кто-то отправится на море на самолете, однако некоторые предпочитают добираться на курорты на автомобиле. Специалисты поведали, как жители страны готовят свой транспорт к путешествиям.

Накануне «АВТОСТАТ» с изданием «За рулем» провел опрос, в котором приняли участие более 2 000 человек. Исследование показало, что 60% автомобилистов проводят техническую подготовку транспорта к путешествиям. 26% опрошенных делают своим машинам внеплановое ТО. 18% россиян самостоятельно проверяют ходовую часть и подтягивают болты, а 15% респондентов прибегают к помощи знакомых мастеров.

40% респондентов заявили, что вовсе не нуждаются в какой-либо подготовке транспорта к поездкам. 4,2% россиян «уповают» на КАСКО и «Помощь на дороге». 8% опрошенных просто берут собой запасное топливо и инструменты на случай поломки. 11% россиян берут в дорогу карты, и проверяют, функционален ли навигатор их автомобиля. 14,4% респондентов ничего не делают с транспортом перед путешествием, так как считают, что в случае поломки они могут рассчитывать на придорожные СТО. 3,3% россиян перед поездкой освежают масло и заменяют фильтры.