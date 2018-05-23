Серийное кросс-купе WEY Pi4 VV7x‍ рассекретили до премьеры

Китайская компания Great Wall приступила к завершающим испытаниям серийного кросс-купе WEY Pi4 VV7x. Недавно китайские СМИ распространили первые «живые» фото этого автомобиля.

Презентация концепта новинки состоялась в конце минувшего года. Автомобиль был сконструирован на базе крупнейшего внедорожника бренда – WEY VV7. При этом модель оснастили плагин-гибридной установкой, которая включает в себя 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» и электромотор. Суммарная мощность агрегатов достигает 234 лошадиных сил.

В роли трансмиссии выступает 6-скоростная роботизированная коробка с двойным сцеплением. Новинка будет предложена исключительно с полным приводом. Расход топлива у WEY Pi4 VV7x в смешанном цикле не будет превышать 2,4 л на 100 км пути.

Судя по снимкам, серийный кроссовер сохранит внешность прототипа, в том числе крупный задний бампер и четыре патрубка выхлопной системы. Модель относится к люксовому сегменту и может похвастаться богатым списком оснащения, в который вошли адаптивный круиз-контроль, помощник при выезде задним ходом, мультимедийный комплекс с 12-дюймовым дисплеем и многое другое.





Цены на новый WEY Pi4 VV7x пока не были объявлены. Однако гибрид WEY P8 предлагается минимум за 259 800 юаней, что эквивалентно 2 418 000 рублей. «Топовый» вариант оценили в 279 900 юаней (около 2 604 000 рублей).