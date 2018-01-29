Nissan сделает следующее поколение спорткара полностью новым

Японцы взялись за разработку нового поколения спорткара Nissan GT-R. Автомобиль получит кардинально измененный экстерьер и новое оснащение. Не исключается, что у машины будет гибридная версия.

Альфонсо Альбайс, возглавляющий дизайнерский отдел компании Nissan, на Фестивале скорости в Гудвуде сообщил, что разработка спорткара GT-R следующего поколения уже началась. По словам топ-менеджера, автомобиль получит уникальный дизайн и полностью новую техническую составляющую.

Модели Nissan GT-R уже 11 лет, и она остается одним из самых узнаваемых спорткаров в мире. Машина ценится за широкие возможности в тюнинге. У этого автомобиля имеется множество модернизированных версий с разнообразными доработками внешности и оснащения. К примеру, существует тюнингованный Nissan GT-R с 2000-сильным мотором.

Альфонсо Альбайс не дал подробностей о новом Nissan GT-R. Сейчас разрабатывается внешность машины, так как его технические характеристики пока не утверждены. На фестивале в Гудвуде журналисты спросили у топ-менеджера, ждать ли появления гибридной версии новинки. Альбайс заявил, что создание такой вариации модели не исключается.

Эксперты полагают, что в случае разработки гибридной версии Nissan GT-R нового поколения, он может позаимствовать технологии болида GT-R LM Nismo. Последний приводится в движение 3-литровым ДВС в паре с электродвигателем. Вместе они выдают мощность в 750 л.с.