Составлен ТОП-5 "пацанских" авто стоимостью 200 000 рублей

Многие мужчины, начинающие водить, хотят приобрести недорогое, но в то же время крутое и впечатляющее авто. Специалисты составили ТОП-5 моделей с эффектным внешним видом и стоимостью в 200 000 рублей.

Возглавила ТОП-5 впечатляющих авто стоимостью 200 000 рублей Toyota Mark II. Модель имеет заднеприводное исполнение, турбодвигатель 1JZ-GTE объемом 2,5 литра с отдачей в 280 «лошадей», который можно форсировать до 500 «лошадей», а также АКПП и богатое оснащение, однако модель имеет только праворульное исполнение.

Следом оказалась отечественная LADA Priora, которая уступает в комфорте и статусе, однако авто легко персонализировать. Двигатель объемом 1,6 литра можно легко форсировать до 150 «лошадей». Тройку замыкает Honda Civic с мотором VTEC объемом 1,6 литра с отдачей в 180 «лошадей», которая отличается надежностью и достаточно экономной ездой.

Замыкают ТОП-5 впечатляющих авто стоимостью 200 000 рублей Mercedes E-Class W124 и BMW 5-Series в 34 или 39 кузовах.