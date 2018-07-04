В России запускается программа «Семья KIA»

Приверженцы продукции KIA в России смогут стать участниками программы «Семья KIA». Об этом сообщает отечественный офис южнокорейского производителя. Акция предложит клиентам покупку и обслуживание на выгодны условиях.

В пресс-релизе KIA Motors Rus сказано, что запуск новой программы в России состоится 16 июля. Она предлагает потребителю привилегии при покупке и обслуживании автомобилей южнокорейской марки. Кроме того, клиентам будут предоставляться бонусы и важная информация.

«Семья KIA» предлагает выгоду до 150 000 рублей для клиентов, которые будут покупать авто на условиях «трейд-ин». На этих же условиях автомобили KIA доступны в кредит с уменьшенной на 2% ставкой.

Новая программа гарантирует клиентам автомобиль на время обслуживания их машин. Кроме того, они получают преимущество в быстром сервисе, проводимом за 60 минут. На машины возрастом от 3 лет распространяется скидка в 10% на техобслуживание и ряд оригинальных запчастей. Для автомобилей, используемых более 5 лет скидка вырастает до 15%.

«Семья KIA» затрагивает всех клиентов корейского бренда, живущих в РФ. Для участия в программе необходима регистрация в личном кабинете на сайте www.kia.ru. Зарегистрированным клиентам будут регулярно присылаться данные о новых акциях, спецпредложениях и розыгрышах. Кроме того, в личном кабинете есть возможность контроля сервисной истории машины.