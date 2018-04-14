Рассекречен дизайн нового электрического гиперкара Pininfarina PF0

Итальянский автопроизводитель Pininfarina опубликовал первые тизерные изображения нового гиперкара PF0 на электрической тяге. Компания рассекретила дизайн скоростного экологического автомобиля, а также анонсировала дебют модели.

Официальная презентация нового электрического Pininfarina PF0 состоится в рамках автошоу в Калифорнии, которое пройдет уже в августе текущего года. Представители бренда уточнили, что гиперкар с электротягой станет воплощением мощи и красоты, а также заботы об окружающей среде.

Стоит отметить, что разработкой нового Pininfarina PF0 также занимается хорватская компания Rimac, которая отвечает за электрическое оснащение модели. Ожидается, что под капотом новинки установят электромотор с отдачей в 2 000 «лошадей».

По предварительным данным Pininfarina PF0 менее чем за две секунды будет разгоняться до 100 км/ч. Аккумуляторы обеспечат до 500 км на одном заряде. Предварительная стоимость электрического гиперкара составляет 2 млн евро.