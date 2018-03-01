Иностранцы заинтересовались лимузинами проекта «Кортеж»

За рубежом заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж». Такое заявление сделал один из разработчиков и профессор Петербургского политехнического университета Алексей Боровков.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что арабская компания Tawazun собирается инвестировать в производство машин Aurus 110 000 000 евро. По мнению господина Боровкова, интерес вызван тем, что Владимир Путин показывал главе Объединённых Арабских Эмиратов свой лимузин и пригласил его посидеть в салоне. Профессор добавил, что ОАЭ – богатая страна, где живёт много людей, готовых покупать люксовые машины.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится встреча российского президента с Дональдом Трампом. На неё Владимир Путин приедет на своём лимузине марки Aurus, автомобиль уже доставили в Финляндию.

Машины проекта «Кортеж» выпускаются в РФ и предназначены для политической элиты страны. В продажу автомобили поступят уже в следующем году.