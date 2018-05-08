Рассекречен интерьер нового кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкие машиностроители продолжают разработку компактного кроссовера Volkswagen Tharu. Накануне фотошпионы показали кадр, в котором запечатлен салон транспортного средства.

Внешняя составляющая компакт-кросса Volkswagen Tharu перестала быть секретом два месяца назад. Однако тогда немцы не показали салон автомобиля. Теперь же фотошпионам удалось частично показать внутреннее пространство транспортного средства.

Основой для кроссовера Volkswagen Tharu послужила та же архитектура, на которой спроектирован удлиненный паркетник Skoda Karoq, продающийся в Китае. Немецкая модель получила габариты 4453х1841х1620 мм при колесной базе размером 2680 мм.

Шпионская фотография указывает на то, что салон нового Volkswagen Tharuне похож на интерьеры других автомобилей немецкой марки. Автомобиль обзавелся оригинальной передней панелью, увеличенным тачскрином мультимедийной системы, классической приборной панелью и расширенной центральной консолью.

Силовую линейку кроссовера Volkswagen Tharu представят моторы от Skoda Karoq с турбонаддувом работающие на бензине. Агрегаты 1.2 и 1.4 тягой 116 и 150 л.с. соответственно, сочетаются с 6-МКПП и 7-РКПП DSG. Китайская вариация модели будет продаваться только в переднеприводном исполнении. Паркетник оснастят светодиодной оптикой, задними LED-осветителями, системой автоматического торможения, адаптивным круиз-контролем. Продажи новинки начнутся в четвертом квартале.