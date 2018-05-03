В США появится двухэтажный электрический автобус к 2019 году

Компании США создадут первый американский двухэтажный электрический автобус в к 2019 году. Он будет ездить по городам Калифорнии.

Сегодня, 13 июля, поступила информация о том, что две американские компании «Proterra» и «Alexander Dennis» в ближайших год создадут электрический двухэтажный автобус. Он будет призван улучшить экологическое состояние окружающей среды.

Уже известно, что транспорт будет следовать по маршруту Клермонт – Лос-Анджелес и ближайших к нему городов в штате Калифорния, тем самым составляя маршрут протяженностью более чем в пятьдесят километров.

Компания «Proterrа» Возьмет на себя ответственность за выполнение электрической части проекта в то время, как «Alexander Dennis» займется изготовлением особых шасси автобуса. Сообщается, что автобус будет создан по принципу работы трехосной модели Alexander Dennis Enviro500, вместительность которого не превышает 140 пассажиров.

Интересно, что на данный момент в Китае находится самое большое количество электрических автобусов в мире, а именно около 90%.