Tesla Model 3 станет конкурентом BMW M3

Американская компания Tesla собирается преобразовать свой доступный электрокар Tesla Model 3 в соперника спортивного седана BMW M3. Такой информацией поделился Илон Маск, возглавляющий правление Tesla.

По словам Маска, в настоящее время инженеры компании трудятся над двухмоторной модификацией Tesla Model 3 Performance, которая обзаведется заниженной подвеской и более мощными тормозными механизмами. До первой «сотни» электрокар берет разгон за 3,%5секунды при предельной скорости в 250 км/ч. Производительность агрегатов, внедренных в электрокар, пока засекречена.

Интересен тот факт, что новый Tesla Model Performance обойдется автолюбителям в такую же сумму, что и BMW M3, оснащенный бензиновым двигателем с мощностью в 430 лошадиных сил. Но «американец» оказывается на 15% быстрее и имеет лучшую управляемость.