Составлен ТОП-10 наиболее популярных китайских кроссоверов в России

Российские автоэксперты акцентировали внимание на отечественный рынок кроссоверов и внедорожников за пять месяцев текущего года. Благодаря полученной информации удалось подготовить рейтинг наиболее популярных автомобилей SUV-сегмента.

Первенство в разработанном рейтинге завоевал Lifan X60, который за отчетный период разошелся тиражом в 1 100 единиц, что на 50% ниже результатов минувшего года. Второе место досталось Chery Tiggo, который был продан в количестве 1 060 экземпляров(+5,7%). ТОП-3 закрывает Lifan MyWay (1 010 штук).

В ТОП-5 самых популярных в РФ китайских кроссоверов вошли Lifan X50 (940 ед., -34,4%) и Zotye T600 (769 шт., +196%). Первая десятка созданного рейтинга представлена DW Hower H3 (762 ед.), Haval H6 (651 шт., +40,6%), Chery T21 (627 ед., +21,3%), Lifan X70 (523 машины) и Changan CS35 (461 авто).