Представлены эскизы серийного электрокара MINI

Британский бренд MINI, подконтрольный баварской компании BMW, обнародовал в сети первые наброски своего нового электрокара. Представленные изображения иллюстрируют колесный диск и декоративный элемент, который заменяет решетку радиатора.

На первой фотографии изображена закрытая радиаторная решетка, сделанная для улучшения аэродинамических свойств. А дизайн колес фактически полностью повторяет оформление колесных дисков, которые были установлены на прототипе MINI Electric Concept. Сообщается, что серийный вариант исполнения нового электромобиля MINI выйдет на рынок в 2019 году и будет иметь дальность хода в 305 км. До первой «сотни» новинка сможет разгоняться за 7,5 секунд. Вероятно, новинка выйдет на рынок под наименованием MINI Cooper E.

Трехдверный полностью электрический хэтчбек начнут собирать на заводе в Великобритании, но выпуск КПП будет осуществляться в Германии. На Франкфуртском автосалоне в 2017 году MINI представила свой первый концепт электрокара MINI Electric Concept. Хэтчбек обзавелся светодиодными фарами, решеткой радиатора с акцентами желтого цвета и выдвижными дверными ручками.