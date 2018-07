В июле авто от Smart подорожали на 30 000 - 40 000 рублей

Аналитики из «АВТОСТАТ» занялись очередным анализом отечественного авторынка и выяснили, что в июле нынешнего года машины марки Smart поднялись в цене на 30 000 40 000 рублей. Увеличение ценников охватило все версии, за исключением базового варианта автомобиля.

Smart For Two Turbo в кузове купе обойдется от 1 310 000 рублей, а купе Smart For Two Brabus стоит 1 490 000 рублей. Кабриолеты Smart For Two Turbo и Smart For Two Brabus повысились в цене до 1 390 000 и 1 600 000 рублей соответственно. Хэтчбеки Smart ForFour Turbo и Smart ForFour Brabus обойдутся в настоящее время российским автомобилистам в 1 330 000 и 1 530 000 рублей.

За начальную версию Pure придется отдать 890 000 рублей, что говорит о том, что цены на нее не изменились. Раньше эксперты сообщали, что в феврале текущего года транспортные средства Smart дорожали на 60 000 - 330 000 рублей.