Представлен новый Singer DLS на основе Porsche 911
Американская компания Singer Vehicle Design известна тем, что модернизирует автомобили Porsche 911. Накануне фирма показала свое новое детище.
Компания Singer Vehicle Design, сотрудничая с Williams Advanced Engineering, представила новое купе Singer DLS. Основой этого автомобиля послужил спорткар Porsche 911. В разработке машины участвовали Норберт Зингер и Ганс Мецгер. Оба ранее работали инженерами в Porsche.
Ганс Мецгер содействовал созданию оппозитного мотора воздушного охлаждения для нового купе в компании Williams Advanced Engineering. Основой для этого двигателя стал родной агрегат Porsche 911, объем которого вырос с 3,6 до 4.0 л. Производительность агрегата составляет 507 л.с. Пару ему составляет 6-МКПП фирмы Hewland. Она передает крутящий момент на задний привод.
Инженеры переместили мотор купе Singer DLS ближе к колесной базе, как это делается на современных спорткарах Porsche 991. Часть второстепенных деталей «переехала» из моторного отсека в передний багажник.
Singer DLS получил углепластиковые кузовные панели с оптимизированной формой, что сделало их более эффективными в плане аэродинамики. В задних окнах купе сделаны дополнительные воздухозаборники, охлаждающие двигатель. Кроме того, аэродинамические решения новинки увеличивают ей прижимную силу на задней оси. Новые воздушные каналы в купе уменьшили подъемную силу на передней оси.