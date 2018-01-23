В сеть утекли фотоснимки нового Chevrolet Orlando
На просторах интернета обнародовали первые фотографии нового американского минивэна Chevrolet Orlando, который должен кардинально измениться. Пока подготовлен автомобиль только для китайского авторынка, но существует вероятность, что новый Chevrolet Orlando выйдет и на другие рынки.
В КНР Chevrolet Orlando знают как Chevrolet Warando и собирается на мощностях СП SAIC и General Motors. При просмотре опубликованных фото можно увидеть, что внешнее оформление минивэна исполнено в духе стилистики последних моделей бренда.
Подкапотное пространство серийного исполнения Chevrolet Orlando будет занимать 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель, производительность которого пока засекречена. Агрегат функционирует в тандеме с 6-диапазонной МКПП и АКПП.
Интересно, что китайцам будет предложен Chevrolet Orlando в экстремальной версии Redline, которая будет отличаться красными акцентами кузова, черной радиаторной решеткой и черными эмблемами марки. На рынок Поднебесной новинка выйдет в третьем квартале 2018 года. Когда новый Chevrolet Orlando появится на авторынках других стран пока держится в секрете.