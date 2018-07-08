Составлен рейтинг наиболее популярных зарубежных грузовиков

Аналитики из «АВТОСТАТ» разработали рейтинг наиболее популярных иностранных грузовых автомобилей, представленных на российском авторынке. В основу рейтинга легла информация о продажах зарубежных грузовиков, которые охватывают пять месяцев текущего года.

На первой позиции рейтинга расположился шведский магистральный большегруз Volvo FH, который за отчетный период реализовали в количестве 1861 экземпляр (+58%). Второе место досталось немецкому грузовику Mercedes-Benz Actros, который разошелся тиражом в 1426 единиц (+13%). ТОП-3 закрывает нидерландский DAF XF-Series (1164 штуки, +20%).

В ТОП-5 наиболее популярных грузовиков зарубежной сборки вошли MAN TGX (997 ед., +430%) и MAN TGS (825 шт., -10%). ТОП-10 представлен Scania P-Series (771 ед., +81%), Scania G-Series (726 шт., +49%), Scania R-Series (711 ед., +33%), Volvo FM (606 шт., +65%) и Hyundai HD78 (601 ед., +32%). За пять месяцев нынешнего года российские продажи иностранных грузовиков составили 15 700 машин, что на 45% выше показателей годичной давности.