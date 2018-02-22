Каждое третье авто KIA продают в кредит по программе KIA Finance

Доля продаж кредитных предложений KIA Finance в июне 2018 года достигла отметки в 7 000 единиц, что соответствует доле в 33% от розничных продаж корейского бренда KIA. Такой информацией поделились эксперты из «АВТОСТАТ».

Согласно информации, распространенной пресс-центром российского филиала KIA, за первое полугодие текущего года программами KIA Finance и партнерских банков воспользовались больше 35 000 российских автомобилистов, что равно доле в 32% от совокупного объема реализации. Также появились данные, что по программе KIA Finance, самой востребованной моделью марки выступает KIA Rio, которая имеет долю в 43% от общего количества составленных кредитных соглашений.

Как раньше сообщалось специалистами «АВТОСТАТ», за июнь нынешнего года в России дилеры сбыли 19 861 экземпляр (+18,5%). За полгода 2018 года россияне приобрели 111 213 авто (+30,5%).