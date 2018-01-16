Ford привезет в Гудвуд два специальных Ford Mustang

На Фестивале скорости в Гудвуде компания Ford намерена представить спорткары Ford Mustang, каждый из которых выйдет в одном экземпляре. Один автомобиль посвятили летчикам США, воевавшим во Второй мировой войне, а второе авто посвятили фильму Bullit.

Отмечается, что мировой кинематограф может похвастаться одной из зрелищных сцен погони из фильма Bullit, в которой засветился Ford Mustang 1968 года выпуска. Главную роль в кинокартине получил Стив МакКуин. Долгое время авто считалось утерянным, но с 1974 года спорткаром владела одна семья и находился в гараже. Спорткар представили еще в январе 2018 года на Детройтском автосалоне.

Также в Гудвуд привезут и специальный Ford Mustang, который нарекли Ford Mustang Eagle Squadron. Разработкой спорткара занимались специалисты Ford Performance и ателье RTR Vehicles.

Под капотом суперкара разместился 8-цилиндровый 710-сильный 5-литровый агрегат. Машину оснастили регулируемой подвеской, карбоновым обвесом и специальной раскраской, выполненной в стиле ливреи военных самолетов.