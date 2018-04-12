В России подорожали сразу четыре модели Peugeot

Эксперты проанализировали российский авторынок и установили факт подорожания четырех моделей французского бренда Peugeot. Автомобили повысились в цене на 26 000 40 000 рублей.

Небольшой кроссовер Peugeot 2008 прибавил в цене на 26 000 рублей. Авто предлагается в версиях Active и Allure, под капотом которых разместился 1,2-литровый агрегат с отдачей в 110 «лошадок». Данные модификации обойдутся россиянам в 1 450 000 и 1 510 000 рублей. Кроссовер Peugeot 3008 подорожал на 40 000 рублей. На сегодняшний день автомобиль в вариации Active с 1,6-литровым агрегатом необходимо будет заплатить 1 819 000 рублей, а топовая версия GT-Line обойдется в 2 199 000 рублей.

Трехрядный внедорожник Peugeot 5008 тоже поднял свой ценник на 40 000 рублей. Отныне транспортное средство стоит от 2 019 000 до 2 429 000 рублей. Универсал Peugeot Partner Tepee стал дороже на 30 000 рублей. Стандартный вариант исполнения машины теперь обойдется в 1 388 000 рублей.