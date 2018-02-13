Представлен обновленный кроссовер Maserati Levante GTS
Итальянский премиальный бренд Maserati,, подконтрольный концерну FCA, обновил свой новый кроссовер Maserati Levante GTS, изменив его технические параметры. Премьера рестайлингового кроссовера пройдет на Фестивале скорости в Гудвуде.
Обновленный Maserati Levante GTS обустроили матричной светодиодной оптикой и кожаной отделкой салона. Но опционально кроссовер может получить аудиосистему Harman Kardon с 14 динамиками.
Подкапотное пространство нового Maserati Levante GTS занимает 8-цилиндровый мотор объемом 3,8 литра с производительностью в 550 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом». До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,2 секунды при предельной скорости в 292 км/ч.
Отмечается, что новинку представят в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. В России кроссовер Maserati Levante GTS предлагается, с бензиновыми 350- и 430-сильными агрегатами. Дизельный вариант кроссовера укомплектован 275-сильным агрегатом.