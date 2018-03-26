Toyota отзывает в России 275 автомобилей Alphard и Highlander

Согласно информации, обнародованной пресс-центром Росстандарт, японская компания Toyota отзывает в РФ 275 своих машин. Под отзыв попадают Toyota Alphard и Toyota Highlander, реализованные с октября 2017 по февраль 2018 года.

Причиной отзыва 271 экземпляра Toyota Alphard выступает возможная вероятность падения напряжения при запуске двигателя при функционировании системы Старт/Стоп. На авторизованных СТО специалисты перенастроят электронный блок управления электрическим ручным тормозом.

Еще 4 единицы Toyota Highlander инженеры проверят на предмет неисправностей вакуумного насоса, из-за чего могут прекратиться усилия при торможении, включения сигнальных ламп и появлении предупреждающей информации на экране панели управления. В случае необходимости конструкторы произведут замену вакуумного насоса.

Российские официальные дилеры уведомят обладателей данных автомобилей с помощью писем и телефонных звонков о том, что машины нужно привезти в ближайший автоцентр для диагностики. Все работы по устранению неполадок проведут бесплатно.