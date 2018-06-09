Ford Mondeo может стать соперником Subaru Outback

Американские разработчики из Ford убедились в том, что автолюбителям из США требуются автомобили, обладающие повышенной проходимостью и вместимостью, а не в машинах в кузовах седан и хэтчбек. В интернете обнародовали данные, согласно которым Ford Mondeo получит новый формат, который позволит машине побороться с кросс-универсалом Subaru Outback.

Еще весной специалисты Ford сообщали, что седаны и хэтчбеки пользуются не таким большим спросом на североамериканском авторынке. Из-за роста востребованности SUV Ford начал освобождать доступные производственные площадки.

Инженеры Ford заявили, что больше не будут производить Fiesta и Taurus, а Focus выйдет во вседорожной версии Active. Недавно журналисты сообщали, что Ford может отказаться от выпуска седана Ford Mondeo, а данное название могут присвоить кросс-версии универсала, способным конкурировать с Subaru Outback. Существует вероятность, что кросс-универсал Ford Mondeo построят на архитектуре седана. В настоящее время в основе седана лежит платформа CD4. Однако когда выйдет соперник Subaru Outback остается тайной.

Новый Ford Mondeo станет на конвейер в 2020 году. В конце 2017 года американцы еще раз обновили модель, но рестайлинг не коснулся европейской модификации автомобиля.