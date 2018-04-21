В России за первое полугодие собрано 56 000 машин Nissan и Datsun

Японские бренды Nissan и Datsun продолжают повышать производственные темпы в России. За январь-июнь текущего года две марки выпустили в РФ 56 тысяч машин.

Накануне отечественное отделение Nissan выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что японская компания вместе с брендом Datsun в первом полугодии нынешнего года собрала в России 56 206 автомобилей. Данный результат превышает показатель января-июня минувшего года на 31%.

Петербургская площадка Nissan за отчетный период собрала 28 619 автомобилей с положительным трендом в 34%. Предприятие выпускает паркетники Qashqai, X-Trail и Murano. Московские завод Renault выпустил 11 316 единиц модели Nissan Terrano с «плюсом» в 60%. На площадке в Тольятти собрано 16 271 экземпляр моделей Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO.

Продажи Nissan за первое полугодие в России показали положительный тренд в 5% с результатом в 37 037 реализованных автомобилей. Самой востребованной моделью японского производителя в России является кроссовер X-Trail с результатом в 10 621 машину. Второе место занимает Qashqai, реализованный в количестве 10 275 единиц. Третье место занимает Terrano, продажи которого составили 6 690 экземпляров.

Автомобили марки Datsun за первое полугодие разошлись по России тиражом в 8 572 единицы. Спрос на эти машины в РФ просел на 21% в годовом сравнении.