Chevrolet представила новый семейный кроссовер Chevrolet Wolanduo

Американские машиностроители показали в интернете новый кроссовер Chevrolet Wolanduo. Автомобиль не имеет предшественника и создан с ноля по мотивам концептуального вседорожника FNR-X.

Новый кроссовер Chevrolet Wolanduo должен выйти на рынок в третьем квартале нынешнего года. Автомобиль разрабатывался для китайского потребителя, и нет информации о расширении географии транспортного средства за пределы КНР.

Недавно производитель показал тизерное изображение нового кроссовера Chevrolet Wolanduo, а теперь американцы дали полное представление о внешности транспортного средства, но не показали его салон.

Chevrolet Wolanduo имеет семиместную кабину, и похож на минивэн. Однако американцы позиционируют этот автомобиль именно как SUV, ориентированный на молодые семьи. Внешняя составляющая кроссовера Chevrolet Wolanduo создавалась на основе концептуального вседорожника FNR-X, который дебютировал в прошлом году.

Судя по новым изображениям серийного автомобиля очевидно, что он будет предлагаться в спорт-версии Redline. Она включает в себя черные эмблему, решетку радиатора и колесные диски. Также Redline предусматривает наличие красных полос на «катках», бамперах и боковых зеркалах.

Согласно слухам, моторный отсек кроссовера Chevrolet Wolanduo займет агрегат 1.3 с четырьмя цилиндрами. Пару ему могут составить 6-МКПП или АКПП, передающие крутящий момент на передний привод. По какой цене новинку предложат китайцам, пока неизвестно.