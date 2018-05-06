Пикапы начинают пользоваться спросом у россиян

Всем известно, что пикапы пользуются отличной востребованностью среди американских автолюбителей, но на сегодняшний день такие грузовички стали не менее популярный и в России. Эксперты составили рейтинг российских регионов с наибольшим числом продаж пикапов.

Согласно информации, обнародованной экспертами, за первые пять месяцев 2018 года в РФ продали 5 520 новых пикапов, что на 46% выше результатов минувшего года. Самое большое количество данных машин реализовали в Центральном Федеральном округе (1 301 экземпляр, +27%).

Второе место досталось Приволжскому центральному округу, где за такой период сбыли 1 105 авто (+63,5%). ТОП-3 замыкает Уральский ФО (989 единиц, +77%). В Сибири продали 759 пикапов (+44%).

Жители Северо-Западного ФО стали обладателями 619 пикапов (+47,4%). В ЮФО реализация грузовиков выросла на 20% (355 штук). Наименьшее количество пикапов зафиксировано на Дальнем Востоке (266 шт., +56,5%) и Северо-Кавказского ФО (126 ед., +19%).