Экс-технолог Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов

Бывший сотрудник компании Tesla утверждает, что она использует опасные комплектующие. Кроме того, производитель завышал данные о количестве выпускаемых электрокаров, вводя инвесторов в заблуждение.

Мартин Трипп, ранее работавший технологом в Tesla, но уволенный 19 июня, обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с заявлением, в котором говорится, что американский производитель электрокаров нечестен с инвесторами, использует в машинах небезопасные бракованные аккумуляторы и неисправные детали.

Мартин Трипп утверждает в своем заявлении, что Tesla давала общественности и инвесторам завышенные данные о объемах производства. Бывший технолог компании поясняет, что она выпускала на 44% меньше машин, чем заявляла.

Tesla не признает то, в чем ее обвиняет бывший технолог. Ранее производитель обратился в федеральный суд Невады с иском против Мартина Триппа. В компании утверждают, что специалист разработал программное обеспечение, взламывающее производственную ОСTesla. Специалиста обвиняли в том, что он передал большой объем данных третьим лицам.

По мнению помощника генпрокурора штата Нью-Йорк Стюарта Мейснера, Tesla подала в суд на Мартина Триппа, чтобы опорочить его и заставить молчать.