В сети появились фото нового среднеразмерного кроссовера Haval F7

Китайские разработчики из Great Wall собираются презентовать новый среднеразмерный кроссовер Haval F7. Недавно в сети обнародовали фотографии серийного варианта исполнения новинки.

Весной текущего года в рамках Пекинского автосалона состоялась премьера кроссовера Haval F5, который предназначен для молодых людей возрастом 25-30 лет. Отныне в линейке F-серии появится еще один автомобиль.

В основу нового Haval F7 легла архитектура кроссовера HB-02. Внешний дизайн новинки фактически идентичен оформлению донора. Машину оборудовали цифровой панелью управления и большим безрамочным сенсорным экраном мультимедийной установки.

В моторном отсеке нового Haval F7 разместился 2-литровый агрегат с мощностью в 197 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-секционным «роботом» с двойным сцепление с передне- и полноприводным механизмом. Не исключается и выход гибридной версии кроссовера. Дебют новинки назначен на осень 2018 года.